Танковый биатлон проведут в Приморье

Уже сейчас начались отборочные соревнования среди экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на уровне воинских частей и соединений. Об этом сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-службу округа.

В 2017 учебном году в рамках Армейских международных игр по линии Главного командования Сухопутных войск (СВ) запланировано проведение шести международных конкурсов, четыре из которых состоятся на территории иностранных государств. «Суворовский натиск» и «Чистое небо» пройдут в Китае, а «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж» — в Казахстане.

В 2014—2016 гг. конкурсы профессиональной подготовки, международные соревнования по танковому биатлону и «Суворовский натиск» явились высшей формой проверки уровня подготовки экипажей боевых машин. Победителем международного конкурса танковому биатлону стал экипаж Восточного военного округа.

В 2016 году Главное командование СВ организовало проведение международных соревнований «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастера противовоздушного боя», «Мастера артиллерийского огня», «Отличники войсковой разведки», «Снайперский рубеж». Система отбора для участия в АРМИ-2016 предусматривала поэтапное определение лучших военнослужащих, подразделения и экипажи боевых машин пехоты и танков в воинских частях, соединениях, объединениях и военных округах. Участники конкурсов, занявшие призовые места среди военных округов, приняли участие в международных соревнованиях.