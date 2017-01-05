СМИ сообщили о подготовке сенаторами США новых санкций против РФ

Суть санкций не раскрывается. Несколько ранее Грэм посетовал, что Трамп не считает угрозу со стороны России равносильной угрозам со стороны ИГИЛ (запрещено в России — ИФ), КНДР и Ирана.

По словам сенатора, Трамп в пятницу после того, как американские спецслужбы доложат ему итоги расследования о вмешательстве России в американскую предвыборную кампанию, сможет убедиться в этом.

Вместе с тем, в конгрессе накануне отказались создавать специальную комиссию по расследованию российских кибератак на сайты американской Демократической партии, чтобы способствовать избранию президентом Трампа.