Владимир Путин назначил судью в Зиме и зампреда суда в Иркутском районе
Срок назначения судей — 6 лет.
Срок назначения судей — 6 лет.
Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» накануне, 4 января. Указом президента были назначены на должности два человек из Иркутской области. Срок их полномочий — 6 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт президента РФ.
Напомним, повышение пенсионного возраста для госслужащих, льготы для социально ориентированных НКО, полисы ОСАГО, налог на электронный контент, а также новые правила коллекторов. 13 новых законов вступают в силу сегодня, 1 января.