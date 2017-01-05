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10:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Путин назначил судью в Зиме и зампреда суда в Иркутском районе

Срок назначения судей — 6 лет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов и о представителях президента РФ в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» накануне, 4 января. Указом президента были назначены на должности два человек из Иркутской области. Срок их полномочий — 6 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт президента РФ.

Напомним, повышение пенсионного возраста для госслужащих, льготы для социально ориентированных НКО, полисы ОСАГО, налог на электронный контент, а также новые правила коллекторов. 13 новых законов вступают в силу сегодня, 1 января.

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