Министерство культуры выделило 8 миллионов леев на возрождение отечественного кино
Почти восемь миллионов леев выделило Министерство культуры на развитие молдавской кинематографии.
Почти восемь миллионов леев выделило Министерство культуры на развитие молдавской кинематографии.
Средства пойдут на возрождение отечественного кино и продвижения его за рубежом. Об этом сообщил директор Национального центра кинематографии Молдовы Валериу Жереги. Впервые за последние десять лет государство инвестирует в эту отрасль такие большие суммы.
По словам директора Национального центра кинематографии Молдовы Валериу Жереги, идеи развития кинопроизводства обсудят на рабочем заседании с продюсерами, режиссерами и сценаристами. Куда направят средства, определят посредством конкурса.
«Правительство решило поддержать идею по возрождению отечественной кинематографии. Для меня, как кинорежиссера, и для очень многих, это жест достойный уважения. Мы предложим всем продюсерам, с севера страны и до юга, принять участие в этом конкурсе», — сказал директор Национального центра кинематографии Валерий Жереги.
Валериу Жереги говорит, что центр нацелен и на сотрудничество в этой области с другими странами.
«Хотим повысить профессиональный уровень. Будем делать совместные международные работы. Например, режиссер из Румынии, а оператор наш. Лично я ни копейки не возьму из предоставленных средств. Я решил на четыре года отойти от профессии», — добавил Валерий Жереги.
Инициативу поддержало и Министерство культуры.
«Это было необходимо. Это развивающаяся область, которая продвигает имидж не только внутри страны, но и за рубежом. Основная цель — поддержать не только отечественное кинопроизводство, но и пригласить в Молдову как можно больше зарубежных продюсеров и развивать партнерство», — сказал госсекретарь министерства культуры Андрей Кистол.
Теперь и актеры, и режиссёры, в основном задействованные в театре, надеются в скором времени принять участие в новых кинематографических проектах.
Национальный центр кинематографии Молдовы основали в 2016 году.