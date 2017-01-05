Министерство культуры выделило 8 миллионов леев на возрождение отечественного кино

Средства пойдут на возрождение отечественного кино и продвижения его за рубежом. Об этом сообщил директор Национального центра кинематографии Молдовы Валериу Жереги. Впервые за последние десять лет государство инвестирует в эту отрасль такие большие суммы.

По словам директора Национального центра кинематографии Молдовы Валериу Жереги, идеи развития кинопроизводства обсудят на рабочем заседании с продюсерами, режиссерами и сценаристами. Куда направят средства, определят посредством конкурса.

«Правительство решило поддержать идею по возрождению отечественной кинематографии. Для меня, как кинорежиссера, и для очень многих, это жест достойный уважения. Мы предложим всем продюсерам, с севера страны и до юга, принять участие в этом конкурсе», — сказал директор Национального центра кинематографии Валерий Жереги.

Валериу Жереги говорит, что центр нацелен и на сотрудничество в этой области с другими странами.

«Хотим повысить профессиональный уровень. Будем делать совместные международные работы. Например, режиссер из Румынии, а оператор наш. Лично я ни копейки не возьму из предоставленных средств. Я решил на четыре года отойти от профессии», — добавил Валерий Жереги.

Инициативу поддержало и Министерство культуры.

«Это было необходимо. Это развивающаяся область, которая продвигает имидж не только внутри страны, но и за рубежом. Основная цель — поддержать не только отечественное кинопроизводство, но и пригласить в Молдову как можно больше зарубежных продюсеров и развивать партнерство», — сказал госсекретарь министерства культуры Андрей Кистол.

Теперь и актеры, и режиссёры, в основном задействованные в театре, надеются в скором времени принять участие в новых кинематографических проектах.

Национальный центр кинематографии Молдовы основали в 2016 году.