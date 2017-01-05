Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Взломавший почту Клинтон: в США сошли с ума от мысли про русских
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Канада вышла в финал МЧМ, Россия сыграет за бронзу со Швецией
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Шпагат между двух БелАЗов: трюк в стиле Ван Дамма (видео)
2016 год: главные изменения для водителей
Фоторепортажи
9Стрельба в стамбульском клубе
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
13События недели в фотографиях
10:28 (мск), источник: Publika.md

Министерство культуры выделило 8 миллионов леев на возрождение отечественного кино

Почти восемь миллионов леев выделило Министерство культуры на развитие молдавской кинематографии.

Источник: Publika.md

Средства пойдут на возрождение отечественного кино и продвижения его за рубежом. Об этом сообщил директор Национального центра кинематографии Молдовы Валериу Жереги. Впервые за последние десять лет государство инвестирует в эту отрасль такие большие суммы.

По словам директора Национального центра кинематографии Молдовы Валериу Жереги, идеи развития кинопроизводства обсудят на рабочем заседании с продюсерами, режиссерами и сценаристами. Куда направят средства, определят посредством конкурса.

«Правительство решило поддержать идею по возрождению отечественной кинематографии. Для меня, как кинорежиссера, и для очень многих, это жест достойный уважения. Мы предложим всем продюсерам, с севера страны и до юга, принять участие в этом конкурсе», — сказал директор Национального центра кинематографии Валерий Жереги.

Валериу Жереги говорит, что центр нацелен и на сотрудничество в этой области с другими странами.

«Хотим повысить профессиональный уровень. Будем делать совместные международные работы. Например, режиссер из Румынии, а оператор наш. Лично я ни копейки не возьму из предоставленных средств. Я решил на четыре года отойти от профессии», — добавил Валерий Жереги.

Инициативу поддержало и Министерство культуры.

«Это было необходимо. Это развивающаяся область, которая продвигает имидж не только внутри страны, но и за рубежом. Основная цель — поддержать не только отечественное кинопроизводство, но и пригласить в Молдову как можно больше зарубежных продюсеров и развивать партнерство», — сказал госсекретарь министерства культуры Андрей Кистол.

Теперь и актеры, и режиссёры, в основном задействованные в театре, надеются в скором времени принять участие в новых кинематографических проектах.

Национальный центр кинематографии Молдовы основали в 2016 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Пенс назвал первое решение Трампа на посту президента США
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
СМИ: в районе Курил самолет НАТО опасно сблизился с лайнером РФ
Молодежная сборная России не смогла выйти в финал ЧМ по хоккею
Филиппины готовы к совместным военным учениям с РФ
Турецкие военные сообщили о ликвидации 38 боевиков ИГ в Сирии
Спорт
Инфарктная серия буллитов. Как Россия проиграла полуфинал США Рассказываем о полуфинале молодежного чемпионата мира между сборными США и России
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
Творожная выпечка: 10 лучших рецептов Творожная выпечка — самая аппетитная и уютная. Must cook в морозные зимние дни.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь