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11:44 (мск), источник: Ipress.ua

Порошенко не поедет на украинский ланч Пинчука в Давосе, — СМИ

Президент Петр Порошенко не посетит традиционный «Украинский ланч» в Давосе (Швейцария), который организует Фонд Виктора Пинчука.

Источник: Ipress.ua

Решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями урегулирования конфликта между Украиной и Россией, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в МИД.

«Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет», — заявил собеседник LB.ua.

Отметим, что Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит Украинский ланч, в течение которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Всемирный экономический форум пройдет 17—20 января.

Напомним, что украинский бизнесмен Виктор Пинчук написал статью в Wall Street Journal, в которой предлагает пойти на «болезненные компромиссы» ради мира на Донбассе.

В свою очередь в Администрации президента Украины считают невозможным компромисс по ключевым пунктам, которые предложил миллиардер Виктор Пинчук.

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Порошенко не поедет на украинский ланч Пинчука в Давосе, - СМИ
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