Порошенко не поедет на украинский ланч Пинчука в Давосе, — СМИ

Решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями урегулирования конфликта между Украиной и Россией, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в МИД.

«Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет», — заявил собеседник LB.ua.

Отметим, что Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит Украинский ланч, в течение которого обсуждаются тенденции развития Украины.

Всемирный экономический форум пройдет 17—20 января .

Напомним, что украинский бизнесмен Виктор Пинчук написал статью в Wall Street Journal, в которой предлагает пойти на «болезненные компромиссы» ради мира на Донбассе.

В свою очередь в Администрации президента Украины считают невозможным компромисс по ключевым пунктам, которые предложил миллиардер Виктор Пинчук.