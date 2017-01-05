Порошенко не поедет на украинский ланч Пинчука в Давосе, — СМИ
Президент Петр Порошенко не посетит традиционный «Украинский ланч» в Давосе (Швейцария), который организует Фонд Виктора Пинчука.
Президент Петр Порошенко не посетит традиционный «Украинский ланч» в Давосе (Швейцария), который организует Фонд Виктора Пинчука.
Решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal статьи Виктора Пинчука с предложениями урегулирования конфликта между Украиной и Россией, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в МИД.
«Президент будет иметь свою программу в Давосе, однако к Пинчуку после статьи он точно не пойдет», — заявил собеседник LB.ua.
Отметим, что Пинчук ежегодно во время Всемирного экономического форума в Давосе проводит Украинский ланч, в течение которого обсуждаются тенденции развития Украины.
Всемирный экономический форум пройдет
Напомним, что украинский бизнесмен Виктор Пинчук написал статью в Wall Street Journal, в которой предлагает пойти на «болезненные компромиссы» ради мира на Донбассе.
В свою очередь в Администрации президента Украины считают невозможным компромисс по ключевым пунктам, которые предложил миллиардер Виктор Пинчук.