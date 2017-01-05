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11:54 (мск), источник: РИА Новости

МИД Белоруссии уточнил, что Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а лишь одобрил проект, заявил в четверг на брифинге начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Источник: Reuters

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

«Ряд СМИ не совсем корректно подал эту новость. Подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров», — сказал Мирончик.

Он добавил, что «редакция пункта “о проведении переговоров” — устоявшаяся нормотворческая формулировка».

«Все принципиальные вопросы по проекту договора, как правило, согласовываются заранее, но до подписания в него могут вноситься коррективы», — пояснил представитель МИД.

Комментарии
9
А Б
Даже авторитарный Лукашенко и тот не хочет иметь никаких дел с РФ. Он правильно сделал чуть раньше, заручившись поддержкой со стороны стран членов ЕС. Лучше сближаться с ЕС, чем с РФ.
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Vladimir
АБ, не старайся, батька табе все равно платить не буде..)))
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Р.P.F
и хохляки
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