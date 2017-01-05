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12:36 (мск), источник: РИА Новости

Глава МИД Китая отметил, как непросто дается сотрудничество с США

ПЕКИН, 5 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения между Пекином и Вашингтоном в настоящий момент находятся на важном этапе, а результаты сотрудничества стран даются нелегко.

Источник: РИА Новости

В четверг Ван И провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри.

«Китайско-американские отношения сейчас находятся на важном этапе, на котором необходимо наследовать старое и открывать пути новому, результаты сотрудничества двух стран даются нелегко. Стороны должны кропотливо защищать их, придерживаться правильного направления в развитии отношений», — приводит МИД КНР слова Ван И.

В свою очередь Керри заявил, что в последние годы отношения США и Китая всесторонне развиваются, а результаты их значительны. По его словам, стороны поддерживают тесное сотрудничество в деле восстановления мировой экономики, в деле борьбы с изменениями климата, в разрешении важных вопросов в сфере международной безопасности.

«Отношения США и Китая очень важные. Общая позиция обеих партий США заключается в соблюдении политики “одного Китая” и трех коммюнике сторон», — добавил Джон Керри.

Три коммюнике были подписаны между КНР и США в 1972, 1978 и 1982 годах. В них фиксировалось признание США принципа «одного Китая», разрыв официальных дипломатических связей США с Тайванем и обязательство Вашингтона постепенно сокращать поставки вооружению Тайбэю.

Ранее МИД КНР выразил надежду, что США не допустят транзита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь через свою территорию на ее пути в страны Латинской Америки, куда у нее запланирована поездка в январе, а также будут работать с Пекином для поддержания мира и стабильности.

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