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13:02 (мск), источник: Ежедневник.by

Литва назначила спецпосла по БелАЭС. Минск подозревает политические мотивы

«Если данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса … то в этом случае это, скорее, контрпродуктивный шаг», — заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

Источник: Ежедневник.by

«Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства АЭС по линии профильных ведомств», — заявил пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, комментируя назначение Литвой специального посла по особым поручениям по вопросам строительства Белорусской АЭС, передает БелаПАН.

При этом Мирончик подчеркнул, что на данный момент литовская сторона официально не сообщила Беларуси о данном назначении.

«Если литовской стороне для наиболее эффективного диалога с нами требуется специальный координатор в стенах МИД, то это ее право, и это можно только приветствовать. Если данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса и переноса дискуссии на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в этом случае это, скорее, контрпродуктивный шаг», — сказал Мирончик.

4 января спецпослом Литвы по особым поручениям по вопросам строительства БелАЭС был назначен Дарюс Дегутис. Он работает в МИД Литвы с 1991 года. Был послом в Польше и Израиле, работал в литовских дипломатических представительствах в Дании и США. Теперь Дегутис будет представлять «сформированную позицию Литвы» по Белорусской АЭС в вопросах ядерной безопасности и проблемам окружающей среды, следить за ситуацией на национальном, региональном и международном уровнях, а также способствовать координации литовских ведомств. Кроме того, спецпосол будет представлять позицию Литвы при сотрудничестве с международным сообществом, обмениваться информацией с другими странами, правительственными и неправительственными организациями, парламентами.

Решение о назначении спецпосла по вопросам строительства БелАЭС было принято 3 января на встрече литовских министров иностранных дел, окружающей среды и энергетики, но его имя не называли до подписания указа.

Три министра также направили письма высокопоставленным представителям Еврокомиссии и директору Международного агентства по атомной энергии, в которых обращают внимание на уже шестой по счету инцидент, связанный со строительством АЭС в Островце (Гродненская область). Министры просят обеспечить контроль этих организаций над реализацией белорусского проекта. Литва в письмах выражает убежденность в том, что Беларусь продолжит небезопасное развитие АЭС, которая будет находиться в 50 км от Вильнюса, а если проект и далее будет реализовываться без соблюдения международных требований безопасности, то он будет представлять угрозу для безопасности всего региона.

Как сообщал БелаПАН, вечером 28 декабря на строительную площадку атомной станции доставили из России новый корпус реактора для АЭС. В дороге с ним произошел инцидент. По информации администрации БелАЭС, 26 декабря во время маневрирования на станции Славное случилось «незначительное касание защитного металлического транспортного кожуха перевозимого сверхнегабаритного груза об опору контактной сети». При этом повреждений на самом корпусе реактора не выявили.

29 декабря МИД Литвы вручил послу Беларуси Александру Королю ноту с просьбой в срочном порядке предоставить полную информацию о происшествии с новым корпусом реактора для БелАЭС. Литовская сторона выразила «огромную озабоченность в связи с повторением инцидентов на АЭС», о которых становится известно не из официальных источников, а из СМИ.

Литовский МИД попросил ответственных лиц в Беларуси «тщательным образом расследовать инцидент и проинформировать Литву, соседние государства и МАГАТЭ о результатах расследования». Литовская сторона вновь потребовала от Беларуси срочно провести SEED-миссию МАГАТЭ по оценке выбора площадки строительства.

С первым реакторным корпусом для БелАЭС также произошел инцидент — 10 июля на стройплощадке станции во время пробной тренировочной установки 330-тонный агрегат сорвался и упал. По требованию белорусской стороны Россия согласилась его заменить.

Белорусская АЭС строится при участии России под Островцом в Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной электрической мощностью до 2.400 мегаватт. Для ее строительства выбран проект АЭС-2006 — типовой российский проект атомной станции нового поколения.

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