Обаме вручили медаль Пентагона за заслуги, в том числе в борьбе с терроризмом

Обаму на церемонии сопровождали вице-президент Джозеф Байден, глава Пентагона Эштон Картер и председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд, а также другие члены президентского кабинета. Сам зал был заполнен одетыми в парадную форму военнослужащими различных видов ВС США.

Награждению Обамы предшествовала торжественная церемония, включая вынос знамен и исполнение национального гимна. Самого руководителя государства на базе приветствовали стрельбой из орудий. Президент также провел своеобразный смотр войск, обойдя весь зал. После этого перед гостями выступил военный оркестр, участники которого были одеты в форму колониальных времен.

Перед вручением награды ведущим церемонии были зачитаны заслуги действующего президента, среди которых, в частности, укрепление партнерских отношений с другими странами, техническая модернизация вооруженных сил. «Он руководил операцией по устранению (лидера “Аль-Каиды” — запрещена в РФ) Усамы бен Ладена», — напомнил диктор. Кроме того, действия нынешнего хозяина Белого дома привели к тому, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) оказалась на грани разгрома. Кроме того, Обама «дал указание усилить наше военное присутствие в Европе с целью сдерживания российской агрессии», а в Азии он укрепил союз с Японией и Республикой Корея. Упоминались также ядерное соглашение с Ираном и новый договор с Израилем о предоставлении ему военной помощи.

Медаль президенту вручил сам министр Картер. Он и Данфорд также выступили после этого, отметив заслуги главы действующей администрации. Заключительная благодарственная речь самого Обамы заняла примерно 20 минут. В ней он поблагодарил всех военнослужащих, отметив, что благодаря им США укрепили отношения с союзниками в Европе и Азии. Президент также указал на тяжелое положение ИГ и улучшение обстановки в Афганистане.

До этого Обама в Белом доме провел встречу с главами командований ВС США и начальниками штабов. Он выразил им свою благодарность, призвав содействовать новой администрации.