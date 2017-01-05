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13:40 (мск), источник: УНИАН

Савченко считает, что войну на Донбассе можно было бы закончить за 2 месяца

Народный депутат Украины, освобожденная из незаконного заключения в РФ, Надежда Савченко считает, что войну на Донбассе можно было бы закончить за 2 месяца.

Источник: УНИАН

«…Войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в какие-то там 2 месяца ее можно было бы… И даже выиграть, даже закончить, подобрать политическую ситуацию, правильно расставить акценты, правильно сделать честные заявления в первую очередь. Я не говорю “честные заявления”, когда там “Иду на вы. Я вас буду бить именно здесь, в это время”. Нет. Конечно же, военная хитрость есть военная хитрость. Просто правильно определить государственную политику в отношении того, что происходит, и что мы будем делать», — заявила она в интервью «Эхо Москвы».

По ее словам, сейчас нет тех людей, которые хотели бы и могли это сделать.

«Они есть в Украине однозначно, но они, к сожалению, сейчас не при власти, и поэтому в данной ситуации остается то, что… Я уже, например, давно приняла решение, что я буду делать. Просто сейчас это время, когда нужно выждать, посмотреть и выбрать правильный момент», — добавила Савченко.

Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главами организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.

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