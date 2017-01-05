Савченко считает, что войну на Донбассе можно было бы закончить за 2 месяца
Народный депутат Украины, освобожденная из незаконного заключения в РФ, Надежда Савченко считает, что войну на Донбассе можно было бы закончить за 2 месяца.
Народный депутат Украины, освобожденная из незаконного заключения в РФ, Надежда Савченко считает, что войну на Донбассе можно было бы закончить за 2 месяца.
«…Войну, действительно, можно было бы закончить, ну, пусть не в один день, но в
По ее словам, сейчас нет тех людей, которые хотели бы и могли это сделать.
«Они есть в Украине однозначно, но они, к сожалению, сейчас не при власти, и поэтому в данной ситуации остается то, что… Я уже, например, давно приняла решение, что я буду делать. Просто сейчас это время, когда нужно выждать, посмотреть и выбрать правильный момент», — добавила Савченко.
Напомним, Савченко 7 декабря тайно посетила Минск, где встретилась с главами организаций «ДНР» и «ЛНР» Александром Захарченко и Игорем Плотницким с участием российской стороны.