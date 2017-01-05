Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
В команде кандидата в президенты Франции ответили на угрозы Киева
Как отмечали Новый год на Руси
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России
Биатлонисты не поддержали призыв Фуркада бойкотировать этапы КМ
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
14:01 (мск), источник: Ipress.ua

Если бы Украина добывали свой газ, то доллар стоил бы не более 18,5 гривны, — Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал условие, при котором курс гривны на сегодня составил бы 18,5 за доллар.

Источник: Ipress.ua

«Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривны. Представляете, уровень влияния этого фактора на экономику?», — сказал премьер-министр, сообщает «Укринформ».

Также премьер отметил, что правительство взяло курс на достижение энергонезависимости страны, и результат стоит ожидать в течение следующих 3−5 лет.

Напомним, что Гройсман заявил, что за счет увеличения темпа добычи газа Украина до 2020 года станет энергетически независимым государством.

Стоит отметить, что в 2016 году правительство выплатило населению и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) 844 миллиона гривен компенсации части суммы кредитов для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности жилья.

Комментарии
1
Александр
А если бы и нефть то доллар стоил бы 1 гривню
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СБУ возле Одессы обнаружила большой схрон с боеприпасами
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
«Нафтогаз» привлечет к управлению ГТС Украины европейцев
Обаме вручили медаль Пентагона за заслуги
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Россия сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь