Если бы Украина добывали свой газ, то доллар стоил бы не более 18,5 гривны, — Гройсман

«Я видел недавно аналитику, которая показывает, что если бы мы добывали свой газ в Украине, а не покупали за валюту, то доллар стоил бы не более 18,5 гривны. Представляете, уровень влияния этого фактора на экономику?», — сказал премьер-министр, сообщает «Укринформ».

Также премьер отметил, что правительство взяло курс на достижение энергонезависимости страны, и результат стоит ожидать в течение следующих 3−5 лет.

Напомним, что Гройсман заявил, что за счет увеличения темпа добычи газа Украина до 2020 года станет энергетически независимым государством.

Стоит отметить, что в 2016 году правительство выплатило населению и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) 844 миллиона гривен компенсации части суммы кредитов для реализации мероприятий по повышению энергоэффективности жилья.