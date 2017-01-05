Россия может полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины, — Коболев

Привлечение европейской компании к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины позволит нашей стране сохранить статус транзитного государства. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

«Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС — УНИАН) является привлечение европейской компании. Это необходимо для того, чтобы европейцы понимали, что Украина является партнером, чтобы у них тут был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит через территорию Украины останется», — сказал он.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Россия сможет полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины в случае реализации проектов строительства двух ниток «Турецкого потока» и «Северного потока-2». По словам Коболева, на данный момент интерес к управлению украинской ГТС проявили только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

Напомним, что НАК «Нафтогаз Украины» расценивает заявления ПАО «Газпром» о возможности прекращения поставок газа для потребителей в странах ЕС как подготовку Российской Федерацией нового газового кризиса в январе-феврале 2017 года.

Ранее глава «Газпром» Алексей Миллер заявил, что компания может прекратить поставки газа, если Украина взыщет с российского газового монополиста штраф в форме отъема газа.

Стоит отметить, что «Газпром» готов предоставить «Нафтогазу Украины» гарантийное письмо о том, что предоплата Украины за поставки газа не будет зачтена в счет оплаты поставок на неконтролируемые Украиной территории Донецкой и Луганской областей.