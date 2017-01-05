Налоговые инспекции Ялты и Алушты объединили

По сути налоговые инспекции двух городов ЮБК объединили.

Т.о. появилась новая единая налоговая инспекция — Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Крым. Однако сообщается, что прием налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам.

Управление ФНС России по Республике Крым обращает внимание, что необходимо правильно указывать наименование налогового органа в отчётности, предоставляемой в инспекции после 1 января 2017 года и реквизиты для зачисления и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. При заполнении реквизитов платежных документов в наименовании получателя указывается Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Крым (код по СОНО 9103) с ИНН получателя платежа — 9103000023 и КПП получателя платежа — 910301001.