Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
"Призываем не допустить этой авантюры": МИД РФ обратился к Киеву
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Эльвира Набиуллина подвела итоги 2016 года Глава ЦБ рассказала, как российская экономика адаптируется к внешним вызовам
Как отмечали Новый год в СССР
Как отмечали Новый год на Руси
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
Обычный колхоз. Все о скандальных буллитах в матче Россия — США
Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
12Мир отпраздновал наступление 2017 года
14События недели в фотографиях
16:11 (мск), источник: Крым Press

Налоговые инспекции Ялты и Алушты объединили

Как сообщили в пресс-службе ФНС, с 1 января инспекция ФНС России по г. Алуште Республики Крым — реорганизована, а инспекция ФНС России по г. Ялте Республики Крым — переименована.

По сути налоговые инспекции двух городов ЮБК объединили.

Т.о. появилась новая единая налоговая инспекция — Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Крым. Однако сообщается, что прием налогоплательщиков будет осуществляться по прежним адресам.

Управление ФНС России по Республике Крым обращает внимание, что необходимо правильно указывать наименование налогового органа в отчётности, предоставляемой в инспекции после 1 января 2017 года и реквизиты для зачисления и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации. При заполнении реквизитов платежных документов в наименовании получателя указывается Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Крым (код по СОНО 9103) с ИНН получателя платежа — 9103000023 и КПП получателя платежа — 910301001.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сенаторы США готовят новые санкции против России
Турция может лишить силы коалиции доступа к авиабазе Инджирлик
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
На Украине рассказали, как будут выводить экономику из тени
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
Обаме вручили медаль Пентагона за заслуги
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Кураж Гурьянова и чёрный день Самсонова. Оценки сборной России Мужество Сергачёва, очередной гол Капризова и худший матч Самсонова — в оценках «молодёжке» за полуфинал с США
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
В России построили первый «дом социального использования»
Путин повысил тарифы на свет в большинстве регионов РФ
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком Детям нравится помогать взрослым, особенно – на кухне.  Не лишайте их этого удовольствия и в новогодние каникулы. Мы выбрали несколько рецептов, в которых лишние руки (читайте – детские) не помешают.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь