Гройсман о создании рынка земли в Украине: Я не дам скупить всю землю в стране за 3 месяца

«Многие говорят: нужен рынок земель, или нет. Это дискуссионный вопрос. Давайте обсудим, я готов. Но кто-то объяснил, каким должен быть тот рынок земли? Нет, никто не объяснил. Поэтому давайте мы, во-первых, выработаем модель, широко обсудим ее, проконсультируемся с украинскими гражданами, с владельцами паев, а потом примем согласованное решение. Вот ход моих мыслей. Если же кто-то хочет на рывок снять мораторий, скупить за три месяца всю землю в стране, я категорически против. Так не будет. И пока я премьер-министр, я не дам этого сделать», — заявил Гройсман.

При этом на вопрос следует ли его слова понимать, как готовность правительства инициировать и серьезно работать над законом об обороте земель Гройсман ответил: «Абсолютно. Мы работаем, мы найдем модель, тогда будем выходить на обсуждение и принимать сбалансированное решение».

Напомним, ранее Гройсман рассказал о плане приоритетных действий Кабмина до 2020 года, одним из пунктов которого является проведение земельной реформа в Украине.