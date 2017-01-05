Гройсман о создании рынка земли в Украине: Я не дам скупить всю землю в стране за 3 месяца

«Многие говорят: нужен рынок земель, или нет. Это дискуссионный вопрос. Давайте обсудим, я готов. Но
При этом на вопрос следует ли его слова понимать, как готовность правительства инициировать и серьезно работать над законом об обороте земель Гройсман ответил: «Абсолютно. Мы работаем, мы найдем модель, тогда будем выходить на обсуждение и принимать сбалансированное решение».
Напомним, ранее Гройсман рассказал о плане приоритетных действий Кабмина до 2020 года, одним из пунктов которого является проведение земельной реформа в Украине.