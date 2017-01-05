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15:28 (мск), источник: 112.ua

Гройсман о создании рынка земли в Украине: Я не дам скупить всю землю в стране за 3 месяца

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал дискуссионным вопрос об открытии рынка земли в Украине и заявил, что не даст скупить всю землю в Украине, передает «Укринформ».

Источник: Reuters

«Многие говорят: нужен рынок земель, или нет. Это дискуссионный вопрос. Давайте обсудим, я готов. Но кто-то объяснил, каким должен быть тот рынок земли? Нет, никто не объяснил. Поэтому давайте мы, во-первых, выработаем модель, широко обсудим ее, проконсультируемся с украинскими гражданами, с владельцами паев, а потом примем согласованное решение. Вот ход моих мыслей. Если же кто-то хочет на рывок снять мораторий, скупить за три месяца всю землю в стране, я категорически против. Так не будет. И пока я премьер-министр, я не дам этого сделать», — заявил Гройсман.

При этом на вопрос следует ли его слова понимать, как готовность правительства инициировать и серьезно работать над законом об обороте земель Гройсман ответил: «Абсолютно. Мы работаем, мы найдем модель, тогда будем выходить на обсуждение и принимать сбалансированное решение».

Напомним, ранее Гройсман рассказал о плане приоритетных действий Кабмина до 2020 года, одним из пунктов которого является проведение земельной реформа в Украине.

Комментарии
1
Александр
Смотря кто сколько даст
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