Генштаб готовит «мобилизацию» офицеров запаса: призвать планируют около 4 тысяч человек

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет InfoResist.

«Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч», — говорит Андрусяк.

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.

«Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах», — добавил полковник Генштаба.