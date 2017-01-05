Генштаб готовит «мобилизацию» офицеров запаса: призвать планируют около 4 тысяч человек
Офицеры запаса, те, кто закончил военные кафедры ВУЗов, будут призваны в ряды ВСУ в этом году.
Офицеры запаса, те, кто закончил военные кафедры ВУЗов, будут призваны в ряды ВСУ в этом году.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет InfoResist.
«Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч», — говорит Андрусяк.
Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.
«Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах», — добавил полковник Генштаба.