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15:26 (мск), источник: УНИАН

Генштаб готовит «мобилизацию» офицеров запаса: призвать планируют около 4 тысяч человек

Офицеры запаса, те, кто закончил военные кафедры ВУЗов, будут призваны в ряды ВСУ в этом году.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет InfoResist.

«Планируем в этом году провести призыв. В количестве порядка четырех тысяч», — говорит Андрусяк.

Под призыв подпадают те, кто закончил военные кафедры, но не служил в вооруженных силах.

«Согласно руководящим документам, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах», — добавил полковник Генштаба.

Комментарии
1
Александр
Зачем дразнить соседей Народу нужен мир Этим не испугаем соседа Они это мощь И если медведя сильно разозлить он за один день все остановит
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