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16:34 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов обещает «разбор полетов» из-за ситуации в «Храброво»

ЧП в «Храброво» выявило «системные проблемы, касающиеся готовности наших воздушных ворот к действиям в сложной ситуации». Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов в четверг, сообщила корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» пресс-секретарь главы региона Валерия Родина.

«Сразу после выходных мы проведём совещание по готовности аэропорта к экстренным ситуациям, как с точки зрения специалистов, так и техники. В ходе совещания обсудим вопросы энергетики, противопожарной безопасности и общую организацию работы», — процитировала Алиханова пресс-секретарь.

По словам врио губернатора, чрезвычайную ситуацию усугубили «старые проблемы с функционированием авиавокзала в условиях затянувшейся стройки». «Аэропортом буду заниматься постоянно с регулярным контролем стройки и понуждением к функциональному совершенствованию», — пообещал Антон Алиханов.

«Хотелось бы поблагодарить жителей Калининградской области, которые самоотверженно приезжали в аэропорт и забирали пассажиров, застигнутых врасплох авиаблокадой. Благодарю гостей области за понимание: поверьте, мы сделали все возможное с точки зрения обеспечения удобства и решения проблем», — также сказал он.

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