Назарбаев реорганизовал два министерства

1) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан функций и полномочий в области: формирования государственной политики в сфере миграции населения;организации и осуществления в пределах компетенции сотрудничества с уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями в сфере регулирования миграционных процессов;.

2) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан с передачей в Министерство внутренних дел Республики Казахстан функций и полномочий в области межведомственной координации и реализации государственной политики в сфере миграции, мониторинга, анализа и прогнозирования миграционных процессов, за исключением функций и полномочий по выработке и внесению в Правительство Республики Казахстан предложений по формированию региональных квот приема оралманов и переселенцев, квоты на привлечение иностранной рабочей силы, обеспечению социальной защиты мигрантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, формированию единой базы данных трудовых мигрантов и этнических казахов, контролю в пределах компетенции за соблюдением законодательства Республики Казахстан о миграции населения", — говорится в указе.

Также Назарбаев поручил правительству обеспечить образование Комитета миграционной службы МВД РК и до 1 апреля 2017 года разработать Концепцию миграционной политики на 2017−2021 годы. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента РК.