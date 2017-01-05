Назарбаев реорганизовал два министерства
Также поручено образовать Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Также поручено образовать Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
Нурсултан Назарбаев поручил реорганизовать два министерства, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«В целях повышения эффективности системы государственного управления Президент Казахстана постановил реорганизовать:
1) Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан функций и полномочий в области: формирования государственной политики в сфере миграции населения;организации и осуществления в пределах компетенции сотрудничества с уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями в сфере регулирования миграционных процессов;.
2) Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан с передачей в Министерство внутренних дел Республики Казахстан функций и полномочий в области межведомственной координации и реализации государственной политики в сфере миграции, мониторинга, анализа и прогнозирования миграционных процессов, за исключением функций и полномочий по выработке и внесению в Правительство Республики Казахстан предложений по формированию региональных квот приема оралманов и переселенцев, квоты на привлечение иностранной рабочей силы, обеспечению социальной защиты мигрантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, формированию единой базы данных трудовых мигрантов и этнических казахов, контролю в пределах компетенции за соблюдением законодательства Республики Казахстан о миграции населения", — говорится в указе.
Также Назарбаев поручил правительству обеспечить образование Комитета миграционной службы МВД РК и до 1 апреля 2017 года разработать Концепцию миграционной политики на 2017−2021 годы. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию Президента РК.