Комитет миграционной службы при МВД создан в Казахстане

«В целях повышения эффективности системы государственного управления постановляю: реорганизовать Министерство национальной экономики Республики Казахстан с передачей в Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан функций и полномочий в области: формирования государственной политики в сфере миграции населения; организации и осуществления в пределах компетенции сотрудничества с уполномоченными органами иностранных государств и международными организациями в сфере регулирования миграционных процессов», — говорится в сообщении на сайте Акорды.

Также реорганизовано Министерство здравоохранения и социального развития. Ряд функций минзздравсоцразвития передали в Министерство внутренних дел.

Это функции и полномочия в области межведомственной координации и реализации государственной политики в сфере миграции, мониторинга, анализа и прогнозирования миграционных процессов, за исключением функций и полномочий по выработке и внесению в Правительство предложений по формированию региональных квот приема оралманов и переселенцев, квоты на привлечение иностранной рабочей силы, обеспечению социальной защиты мигрантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан, формированию единой базы данных трудовых мигрантов и этнических казахов, контролю в пределах компетенции за соблюдением законодательства Республики Казахстан о миграции населения.

Правительству поручено обеспечить: образование комитета миграционной службы Министерства внутренних дел в рамках перераспределяемой штатной численности.

Кроме того, до 1 апреля 2017 года будет разработана Концепция миграционной политики на 2017−2021 годы. Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан. 4 января 2017 года в МВД разъяснили порядок регистрации граждан по месту временного пребывания.