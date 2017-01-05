Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Стало известно об экстренной госпитализации народного артиста РФ
Как отмечали Новый год в СССР
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина
Биатлонисты не поддержали призыв Фуркада бойкотировать этапы КМ
СМИ: Адель тайно вышла замуж
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Как построить доверительные отношения с врачом
5 поводов не начинать новую жизнь «с понедельника»
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
18:00 (мск), источник: РИА Новости

Медведев рассказал о текущем состоянии олимпийских объектов в Сочи

КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 5 янв — РИА Новости. Планы по использованию олимпийских объектов в Сочи в целом реализуются, их загрузка является достаточно высокой, об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме использования олимпийских объектов в Сочи.

Источник: РИА Новости

Он отметил, что еще в ходе подготовки к зимним Играм 2014 года было запланировано, что вся построенная современная инфраструктура в Сочи после Олимпиады будет работать на развитие региона и позволит превратить город в международный круглогодичный курорт мирового уровня, центр подготовки профессиональных спортсменов и любимое место отдыха для миллионов людей.

«По сути, эти планы реализованы… Все спортивные олимпийские объекты горного и прибрежного кластеров используются практически круглый год», — сказал глава правительства. В частности, продолжил премьер, здесь тренируются различные команды, проходят крупные спортивные соревнования, фестивали, концерты, форумы, конференции. «Так что с нагрузкой и загрузкой этих объектов все пока выглядит неплохо», — заключил Медведев.

По его словам, в целом не хуже обстоят дела и с гостиничным бизнесом в Сочи. «Все говорят, что заполнение (отелей) сейчас — 98−99%, а то и все 100%», — отметил премьер. Он напомнил, что к Олимпиаде в Сочи было построено 42 новых отеля, еще 28 были реконструированы, а весь номерной фонд города сейчас составляет 73 тысячи номеров на 200 тысяч мест. «Поэтому, несмотря на значительное увеличение туристического потока, здесь практически всегда можно снять номер даже в пик сезона. Хотя сегодня, наверное, это сделать будет совсем непросто, загруженность отелей в высокий сезон — это обычное явление в любой стране», — отметил глава кабмина.

В начале совещания Медведев поздравил его участников с прошедшим Новым годом и наступающим Рождеством. «Здесь, на Красной поляне праздник, конечно, ощущается наиболее интенсивно, очень много людей выбрали это место, чтобы провести здесь новогодние каникулы», — заметил премьер.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Американская разведка назвала Россию «крупной угрозой»
Представители сирийской оппозиции потребовали созыва Совбеза ООН
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
Губернатор Измира возложил ответственность за взрыв на РПК
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина Сборная России проиграла США на МЧМ и разыграет бронзу со Швецией. Это седьмая попытка россиян, предыдущие шесть были удачными
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь