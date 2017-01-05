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18:05 (мск), источник: БЕЛТА

Полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к ВТО пройдет в январе

«В соответствии с установками главы государства и правительства активизирован переговорный процесс по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО)», — говорится в обзоре МИД.

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к ВТО пройдет в январе 2017 года. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, сообщает БЕЛТА.

«В соответствии с установками главы государства и правительства активизирован переговорный процесс по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО). Усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг», — говорится в обзоре.

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Отмечается, что усилия Беларуси по активизации переговорного процесса нашли поддержку у большинства стран — членов ВТО. По итогам рассмотрения представленных белорусской стороной документов секретариат ВТО подготовил и распространил в декабре проект доклада рабочей группы по присоединению Беларуси к Организации, который станет основой для проведения в январе 2017 года полномасштабного раунда переговоров.

«Распространение проекта доклада свидетельствует о высокой степени готовности страны-кандидата к заключительной фазе переговоров в многостороннем формате», — отметили в МИД.

В обзоре также говорится об активизации взаимодействия с Международным валютным фондом (МВФ) по новой программе МВФ для Беларуси, что является результатом системных внешнеполитических усилий последних лет.

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