5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полномасштабный раунд переговоров по присоединению Беларуси к ВТО пройдет в январе 2017 года. Об этом говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси и деятельности Министерства иностранных дел в 2016 году, сообщает БЕЛТА.

«В соответствии с установками главы государства и правительства активизирован переговорный процесс по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации (ВТО). Усилен кадровый потенциал, сформирована переговорная делегация, подготовлены обновленные предложения по доступу на рынки товаров и услуг», — говорится в обзоре.