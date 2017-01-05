Обама заявил, что заложил «новый фундамент» для США

«В этот момент, когда я готовлюсь передать эстафетную палочку и стать обычным гражданином страны, я могу с гордостью сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», — цитирует письмо главы государства агентство AFP.

Покидающий пост американский президент также выразил уверенность в том, что при нем в Соединенных Штатах были предприняты первые шаги по преодолению неравенства. Среди прочих заслуг своей администрации Обама назвал сокращение военного присутствия в Афганистане и Ираке.

Ранее соратник избранного президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич заявлял о намерении отменить до 70 процентов указов Обамы.