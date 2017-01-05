Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сочи станет китайским курортом
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
Светлана Ходченкова проводит новогодние праздники на Бали
«Горячая десятка» событий 2016 года в сфере космонавтики2016 год в космической отрасли России запомнился рядом побед и чередой неудач.
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
50-летняя Джанет Джексон родила сына
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
В России запретят выписывать детей из квартир
Московское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче чемпионата КХЛ
Малышко занял 11-е место в спринте на этапе КМ в Оберхофе
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
10 обидных заблуждений о психологах
Много-много раз: жизнь с обсессивно-компульсивным расстройством
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
10«Мин нет»
13События недели в фотографиях
14События недели в фотографиях
18:18 (мск), источник: РИА Новости

Обама заявил, что заложил «новый фундамент» для США

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Действующей администрации президента США удалось заложить «новый фундамент» для страны, заявил американский лидер Барак Обама в обращении к народу.

Источник: РИА Новости

«В этот момент, когда я готовлюсь передать эстафетную палочку и стать обычным гражданином страны, я могу с гордостью сказать, что мы заложили новый фундамент для Америки», — цитирует письмо главы государства агентство AFP.

Покидающий пост американский президент также выразил уверенность в том, что при нем в Соединенных Штатах были предприняты первые шаги по преодолению неравенства. Среди прочих заслуг своей администрации Обама назвал сокращение военного присутствия в Афганистане и Ираке.

Ранее соратник избранного президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич заявлял о намерении отменить до 70 процентов указов Обамы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Почему Раису Горбачеву так не любили соотечественники
Американская разведка назвала Россию «крупной угрозой»
Представители сирийской оппозиции потребовали созыва Совбеза ООН
Доллар на бирже упал ниже 60 рублей
Губернатор Измира возложил ответственность за взрыв на РПК
МИД Белоруссии: Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС
На Украине рассказали, как собираются выводить экономику из тени
Милонов предлагает защищать национальную гордость России
Спорт
Матчи России за бронзу МЧМ: ноль поражений и новинка для Брагина Сборная России проиграла США на МЧМ и разыграет бронзу со Швецией. Это седьмая попытка россиян, предыдущие шесть были удачными
Авто
Лучшее за 2016: какими могли быть «Жигули» 2 апреля 1966 года широкой публике впервые представили новый Fiat 124
Hi-Tech
Названы самые популярные приложения года Аналитическая компания Nielsen опубликовала ТОП10 самых популярных приложений для смартфонов 2016 года. Рейтинг составлялся на основании числа уникальных пользователей программ в месяц
Кино
Диана Пожарская: «Каждый раз краснею, когда меня узнают» Звезда спин-оффа «Кухни» рассказала о съемках с Милошем Биковичем, пробах у Дэнни Бойла и наблюдении за горничными
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
Долги по ЖКХ принудительно спишут с зарплатных карт
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь