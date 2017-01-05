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18:43 (мск), источник: РИА Новости

Американская разведка назвала Россию «крупной угрозой» в киберпространстве

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Разведка США считает Россию «крупной угрозой» в киберпространстве, говорится в совместном заявлении для конгресса директора национальной разведки, Киберкомандования ВС США и Пентагона, подготовленном для слушаний в конгрессе в четверг. Также американская разведка вновь обвинила Россию во вмешательстве в выборный процесс в США.

Источник: Reuters

«Россия является полномасштабным действующим лицом, которое представляет собой крупную угрозу правительству США, военной, дипломатической, коммерческой и критически важной инфраструктуре, а также ключевым ресурсным сетям, благодаря высокоразвитой (российской — ред.) наступательной киберпрограмме и изощренной тактике, технике и процедурам», — говорится в заявлении.

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«Целью российских киберопераций были правительственные организации, критическая инфраструктура, экспертные центры, университеты, политические организации и корпорации, часто это делалось с использованием фишинговых кампаний. В других странах действующие лица из России проводили вредные или разрушительные кибератаки, включая атаки на критическую инфраструктуру», — говорится в заявлении.

«Основываясь на размере и чувствительности целей, мы считаем, что только наиболее высокопоставленные официальные лица России могли разрешить недавнюю сосредоточенную на вопросе выборов кражу данных и последующее их обнародование», — говорится в заявлении.

Также утверждается, что Россия использует киберметоды для того, чтобы повлиять на общественное мнение в Европе и Евразии.

«В будущем, вероятно, российские кибероперации будут направлены на США с тем, чтобы собирать разведывательную информацию, поддерживать процесс принятия решений в России, проводить операции по влиянию для поддержки военных и политических задач России, а также для подготовки условий в киберпространстве для будущих непредвиденных случаев», — говорится в заявлении.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что «российские хакеры» стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах президента 8 ноября. Доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов американские власти не предъявили. Российские власти отрицают подобные обвинения.

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными», по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Трамп считает обвинения в адрес России надуманными и заявляет, что его политические противники-демократы пытаются с помощью этих обвинений поставить под вопрос итоги выборов и снять с себя ответственность за проигрыш.

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