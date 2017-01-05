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18:49 (мск), источник: УНИАН

Призыв офицеров запаса: в Генштабе рассказали подробности

Офицеров запаса, которые закончили военные кафедры в ВУЗах, будут призывать с февраля.

Источник: УНИАН

Об этом в эфире радио «Армия ФМ» сообщил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк, пишет Inforesist.

По его словам, срок призыва составит 18 месяцев. Призыв будет проводится ежеквартально и начнется уже в феврале.

В Генштабе добавили, что для офицеров запаса предусмотрено сохранение рабочих мест и заработной платы.

Как сообщал УНИАН, под призыв подпадают офицеры запаса до 43 лет, которые не служили в вооруженных силах.

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