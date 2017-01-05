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22:39 (мск), источник: РИА Новости

Керри в прощальном письме признал пользу перезагрузки отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Политика «перезагрузки» отношений между США и Россией принесла «ощутимую пользу», говорится в письме госсекретаря Джона Керри к американскому президенту Бараку Обаме.

Источник: Reuters
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Письмо, написанное по случаю завершения работы действующей администрации, посвящено основным результатам работы внешнеполитического ведомства США за период правления Барака Обамы в 2009—2017 годах.

«Во время первого срока президента Обамы США и Россия перезагрузили отношения, что привело к ощутимой выгоде в плане контроля за ядерными вооружениями и маршрутов поставок для наших военных в Афганистане», — говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

В 2010 году Москва и Вашингтон заключили договор СНВ-3, в соответствии с которым стороны обязались сократить ядерное вооружение. Кроме того, Россия позволила США перебрасывать грузы для проведения военной операции в Афганистане через свою территорию.

"Мы сохранили способность сотрудничать в некоторых областях, представляющих взаимный интерес, таких как переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (по ядерной программе Ирана – ред.), защите морских пространств и координации действий по проблемам Арктики", — пишет госсекретарь.

Керри также отметил, что из Сирии при содействии России было вывезено химическое оружие.

В то же время в письме повторяются обвинения в адрес Москвы в связи с "агрессией на Украине", кибератаками, за которыми якобы стоят российские хакеры.
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Власти России не раз отрицали обвинения в агрессии на Украине, а также в причастности к хакерским атакам на американские системы. Американская сторона так и не привела доказательств своих утверждений.

Действующая администрация США сложит свои полномочия 20 января, когда к своим обязанностям приступит избранный президент Дональд Трамп.

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