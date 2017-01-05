Керри в прощальном письме признал пользу перезагрузки отношений с Россией

Письмо, написанное по случаю завершения работы действующей администрации, посвящено основным результатам работы внешнеполитического ведомства США за период правления Барака Обамы в 2009—2017 годах.

«Во время первого срока президента Обамы США и Россия перезагрузили отношения, что привело к ощутимой выгоде в плане контроля за ядерными вооружениями и маршрутов поставок для наших военных в Афганистане», — говорится в документе, опубликованном на сайте Госдепа.

В 2010 году Москва и Вашингтон заключили договор СНВ-3, в соответствии с которым стороны обязались сократить ядерное вооружение. Кроме того, Россия позволила США перебрасывать грузы для проведения военной операции в Афганистане через свою территорию.