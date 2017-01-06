Медведев оценил горные курорты Красной Поляны

Они осмотрели крытый ледовый каток, построенный при комплексе «Роза Хутор», и оценили инфраструктуру горнолыжного комплекса «Горки Город». После осмотра курорта Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам эффективного использования туристических олимпийских объектов Сочи. Медведев отметил, что во многом благодаря работе, которая проводилась перед Олимпиадой в 2014 году, Сочи стал круглогодичным курортом мирового уровня, а также центром подготовки профессиональных спортсменов.

Кроме того, по словам Дмитрия Медведева, в лучшую сторону изменилась ситуация в гостиничном бизнесе. Перед зимними играми было построено 42 отеля, реконструировано 28 средств размещения. Номерной фонд Сочи в данный момент рассчитан на 200 тыс. мест. Загруженность отелей в высокий сезон достигает 100%, а доходы, которые поступали в бюджет Краснодарского края с доолимпийского периода по настоящее время увеличились в три с половиной раза — это 350%, подчеркнул Медведев.

При этом, по словам Дмитрия Медведева, существует необходимость дальнейшего развития курорта: важно разрабатывать проекты соединения горнолыжных трасс, а также введения единого ски-пасса. «Есть предложения от собственников отелей по увеличению количества пригородных поездов “Ласточка” в зимний период, по инженерному укреплению береговой линии в районе Имеретинской низменности», — добавил премьер-министр.

Кроме того, для повышения посещаемости курорта в период межсезонья необходимо рассмотреть вопрос системной поддержки туроператоров, которые занимаются привлечением отдыхающих в межсезонье. Как отметил глава региона, сейчас нужно работать над тем, чтобы отдых в олимпийской столице стал доступным всем жителям страны.

«Сегодня мы говорим о том, что он доступен только для тех, кто имеет высокий уровень финансовой обеспеченности. Это основная проблема, которая вызывает нарекания и у жителей, и гостей Сочи», — подчеркнул руководитель Кубани.

По мнению Кондратьева, особое значение имеет позиция представителей турсферы.

«Бизнесу нужно быть более гибким — заработать можно даже в межсезонье, сделав туры дешевле и доступнее», — считает губернатор. Кроме того, по словам Вениамина Кондратьева, при дальнейшем развитии Сочи необходимо уделять внимание и другим прибрежным территориям Кубани.