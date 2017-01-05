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21:57 (мск), источник: РИА Новости

Трамп пригрозил Toyota большими налогами за отказ построить завод в США

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в четверг пригрозил лидеру мирового автомобилестроения японской компании Toyota ввести высокие налоги на импорт ее продукции, если производитель не построит завод на территории США.

Источник: AP 2016

«Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или платите большие налоги на границе», — написал Трамп в своем Twitter.

​Трамп, который вступает в должность 20 января, одним из ключевых пунктов своей избирательной программы называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом.

Для реализации этой программы он намерен снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины.

Еще до вступления избранного президента в должность ряд компаний сообщили о переносе производства в США или о создании новых производств в стране.

Комментарии
2
А Б
Прагматичный подход к вопросу, если даже не с позиции президента, то с позиции бизнесмена - точно.
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Fotobam.ru
Молодец трамп.Конкретный бизнесмен
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