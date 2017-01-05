Трамп пригрозил Toyota большими налогами за отказ построить завод в США

«Toyota Motor заявила, что построит новый завод в Баха в Мексике, чтобы производить автомобили Corolla для США. Ни за что! Постройте завод в США или платите большие налоги на границе», — написал Трамп в своем Twitter.

​Трамп, который вступает в должность 20 января, одним из ключевых пунктов своей избирательной программы называл создание рабочих мест в США, в том числе путем возвращения американских компаний, работающих за рубежом.

Для реализации этой программы он намерен снизить налоги для предприятий внутри страны и одновременно повысить импортные пошлины.

Еще до вступления избранного президента в должность ряд компаний сообщили о переносе производства в США или о создании новых производств в стране.