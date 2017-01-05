СБУ не может запретить Додону въезд в Украину

Служба безопасности Украины не может запретить въезд в страну президенту Молдовы Игорю Додону за его высказывания о том, что Крым является российским. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос «РБК-Украина».

«СБУ заявила, что на Додона, как президента страны, распространяется особый статус пересечения границы, в частности, он не должен проходить регистрацию», — отмечается в сообщении.

Напомним, до своего избрания Додон заявлял, что Крым принадлежит РФ.