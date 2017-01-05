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23:03 (мск), источник: РИА Новости

Белый дом ответил на заявления Турции о присутствии США на базе Инджирлик

Ограничение доступа американских военных на базу Инджирлик потенциально может сказаться на поддержке, оказываемой Турции со стороны США, заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Источник: AP 2016

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Возможное ограничение доступа американских военных на турецкую базу Инджирлик негативно скажется на оказываемой Вашингтоном поддержке Анкаре в борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

«Я думаю, что угроза ограничить наш доступ к базе Инджирлик потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать», — сказал пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге для журналистов в четверг.

По его замечанию, такие действия сродни поговорке "идти пешком назло кондуктору" (делать себе хуже). Он выразил надежду, что этого не произойдет.
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По словам Эрнеста, «Турция является критически важным союзником НАТО» и Вашингтон готов предложить Анкаре дополнительную поддержку в борьбе с «Исламским государством».

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе Инджирлик. Он подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки ИГ.

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