Белый дом ответил на заявления Турции о присутствии США на базе Инджирлик

«Я думаю, что угроза ограничить наш доступ к базе Инджирлик потенциально может подорвать поддержку, которую мы могли бы оказать», — сказал пресс-секретарь Белого дома на регулярном брифинге для журналистов в четверг.

ВАШИНГТОН, 5 янв — РИА Новости. Возможное ограничение доступа американских военных на турецкую базу Инджирлик негативно скажется на оказываемой Вашингтоном поддержке Анкаре в борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

По его замечанию, такие действия сродни поговорке "идти пешком назло кондуктору" (делать себе хуже). Он выразил надежду, что этого не произойдет.

По словам Эрнеста, «Турция является критически важным союзником НАТО» и Вашингтон готов предложить Анкаре дополнительную поддержку в борьбе с «Исламским государством».

Ранее вице-премьер Турции Вейси Кайнак заявил, что Анкара поставила под вопрос присутствие сил коалиции во главе с США на турецкой авиабазе Инджирлик. Он подчеркнул, что вопрос использования военной базы силами возглавляемой США коалиции и НАТО стоял на повестке дня турецкого правительства.

Авиабаза Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность регулируется Договором о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. На ней базируются самолеты ряда стран, входящих в международную коалицию во главе с США и участвующих в воздушной операции против террористической группировки ИГ.