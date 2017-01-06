Госсекретарь США Джон Керри заявил на брифинге, что США поддерживают переговоры по Сирии в Астане, передаёт russian.rt.com.

Джон Керри подчеркнул, что надеется на продвижение по итогам встречи. Ранее спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что организация приветствует усилия по подготовке встречи в Астане, а также рассчитывает принять участие в переговорах.

Переговоры по Сирии планируется провести в Астане 23 января. Однако несколько повстанческих группировок в Сирии заявили о замораживании переговоров об участии в мирной конференции в Казахстане.

По их словам, силы Башара Асада уже нарушили режим прекращения огня. 30 декабря Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили предстоящую встречу в Астане. Главы государств провели телефонные переговоры по сирийскому мирному урегулированию и обсудили итоги саммитов ЕврАзЭС и ОДКБ.