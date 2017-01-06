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03:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Израильская полиция во второй раз допросила Нетаньяху по делу о коррупции

Израильская полиция в четверг, 5 января, во второй раз допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции, сообщает Reuters.

Источник: AP 2016

Правоохранители прибыли в резиденцию главы правительства в Иерусалиме в четверг, 5 января, и находились там около пяти часов.

В полиции отметили, что этот «допрос касался также другого дела», второй подозреваемый по которому дал показания ранее.
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Первый допрос Нетаньяху состоялся 3 января и длился три часа. Как отмечалось, задаваемые премьеру вопросы касались «предполагаемых подарков от имени бизнесменов».

Днем ранее стало известно, что у правоохранителей есть основания полагать, что глава правительства и члены его семьи получали от предпринимателей подарки и другие блага на сотни тысяч шекелей (более 26 тысяч долларов). Сообщалось, что у полиции имеются показания свидетелей, как на территории страны, так и за ее пределами.

Сам Нетаньяху все обвинения в свой адрес отверг и призвал своих противников «не спешить праздновать» по поводу намеченного допроса.

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