Израильская полиция во второй раз допросила Нетаньяху по делу о коррупции

Правоохранители прибыли в резиденцию главы правительства в Иерусалиме в четверг, 5 января, и находились там около пяти часов.

В полиции отметили, что этот «допрос касался также другого дела», второй подозреваемый по которому дал показания ранее.

Первый допрос Нетаньяху состоялся 3 января и длился три часа. Как отмечалось, задаваемые премьеру вопросы касались «предполагаемых подарков от имени бизнесменов».

Днем ранее стало известно, что у правоохранителей есть основания полагать, что глава правительства и члены его семьи получали от предпринимателей подарки и другие блага на сотни тысяч шекелей (более 26 тысяч долларов). Сообщалось, что у полиции имеются показания свидетелей, как на территории страны, так и за ее пределами.

Сам Нетаньяху все обвинения в свой адрес отверг и призвал своих противников «не спешить праздновать» по поводу намеченного допроса.