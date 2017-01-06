Бэсеску намерен судиться с Игорем Додоном

«Ищу лучшего адвоката в Молдове. У меня есть шесть месяцев. Указ вступает в силу спустя шесть месяцев, поэтому ищу адвоката, чтобы судиться с Додоном», — заявил Бэсеску для Mediafax.

Напомним, что Траян Бэсеску и его жена Мария стали подданными Молдовы 3 ноября 2016 года. Заявление на получение гражданства они подали 18 марта прошлого года, а уже в июне президент Николае Тимофти удовлетворил их просьбу.

3 ноября супруги Бэсеску произнесли клятву в посольстве Молдовы в Румынии. А 3 января президент Игорь Додон подписал указ, лишающий права на гражданство Бэсеску, отметив, что тем самым он «исправит ошибку, допущенную бывшим главой государства».