СМИ: спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между РФ и WikiLeaks

Об этом говорится в секретном докладе разведки США, сообщает телеканал, но не приводит никаких имен или свидетельств в пользу данной версии спецслужб.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе переписки Национального комитета Демократической партии и обнародовании ее через сайт WikiLeaks. Российские власти опровергли эти обвинения.