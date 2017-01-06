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05:10 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между РФ и WikiLeaks

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Спецслужбы США утверждают, что нашли посредников между Россией и WikiLeaks, которые якобы передали документы Демократической партии США для публикации, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада.

Источник: Reuters

Об этом говорится в секретном докладе разведки США, сообщает телеканал, но не приводит никаких имен или свидетельств в пользу данной версии спецслужб.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе переписки Национального комитета Демократической партии и обнародовании ее через сайт WikiLeaks. Российские власти опровергли эти обвинения.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также заявил на этой неделе, что сайт не имеет никакого отношения к России и не получал данных от российского правительства.
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Секретный доклад спецслужб объемом более 50 страниц был составлен по распоряжению президента США Барака Обамы и в четверг передан для рассмотрения главе государства.

Более короткая, несекретная версия будет обнародована в начале следующей недели, сообщил на слушаниях в конгрессе в четверг директор национальной разведки Джеймс Клэппер.

В октябре официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что «российские хакеры» стояли за кибератаками в отношении избирательных систем страны. Российские власти отрицают подобные обвинения.

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