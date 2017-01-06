Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией

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Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу. «Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией», — написал он в своем микроблоге в Твиттере.

«Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?» — задал он вопрос.

«Что вообще происходит?», — добавил Трамп. Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в американские СМИ просочилась информация из совершенного секретного доклада американской разведки о вменяемых России кибератаках. «Как получили “эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу”, представленному Обаме»? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!, — написал Д. Трамп у себя в микроблоге в Твиттере.

Некоторое время назад телеканал CNN и некоторые другие СМИ со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, сообщили, что американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks.