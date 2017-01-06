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06:39 (мск), источник: Интерфакс

Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией

Он также заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератаках.

Источник: Reuters

Москва. 6 января. INTERFAX.RU — Избранный президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии в преддверии брифинга разведки США по этому поводу.

«Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией», — написал он в своем микроблоге в Твиттере.

«Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?» — задал он вопрос.

«Что вообще происходит?», — добавил Трамп.

Также Трамп выразил недоумение в связи с тем, что в американские СМИ просочилась информация из совершенного секретного доклада американской разведки о вменяемых России кибератаках.

«Как получили “эксклюзивный доступ к совершенно секретному докладу”, представленному Обаме»? Кто дал им этот доклад и почему? Политика!, — написал Д. Трамп у себя в микроблоге в Твиттере.

Некоторое время назад телеканал CNN и некоторые другие СМИ со ссылкой на источники в американских госструктурах, имеющих доступ к докладу разведки, представленному в четверг президенту США Бараку Обаме, сообщили, что американская разведка выявила посредников, которых Россия, как утверждается, использовала для передачи украденных электронных писем в организацию WikiLeaks.

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Перед этим пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест сообщил, что представители американской разведки доложили Б. Обаме подробности, связанные с предполагаемой хакерской атакой со стороны России во время избирательной кампании.

По словам Эрнеста, аналогичный доклад, содержащий секретную информацию, будет представлен членам Конгресса.

В пятницу избранный президент Дональд Трамп также встретится с представителями разведки, которые проведут для него специальный брифинг на эту тему.

Несекретная версия доклада, как ранее сообщалось, будет распространена на следующей неделе.

Комментарии
2
максим !!!
Конечно Штаты свои нацинтересы не предадут и трамп очень быстро вылетит из Белого Дома если он и дальше продолжит дурака включать
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дядя Коля
«Что вообще происходит?», — добавил Трамп.......Трамп , ну ты прямь как маленький. Свалить тебя хотят , урки прошедшие !
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