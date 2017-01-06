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06:53 (мск), источник: РИА Новости

Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника «женщинам для утешения»

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Японские власти временно отзывают своего посла из Южной Кореи в связи с символическим памятником так называемым «женщинам для утешения», который был установлен в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии.

Источник: AP 2016

Памятник был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба «женщин для утешения» 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов).

«Правительство Японии находит эту ситуацию достойно сожаления в крайней степени», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, слова которого приводит агентство Франс Пресс.

Кроме временного отзыва посла он также объявил о дополнительных мерах, в частности, о замораживании экономических переговоров на высшем уровне.

Системой «женщин для утешения» называют форму принудительной проституции для нужд японской армии в странах Юго-Восточной армии во время войны.

Японское правительство, заключившее соглашение с Южной Кореей для восстановления отношений, в которых в последние годы наблюдалось охлаждение, в то же время настаивает на том, что не обнаружило документов и свидетельств принуждения корейских женщин к проституции во время Второй мировой войны со стороны японской армии или администрации.

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