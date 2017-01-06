Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника «женщинам для утешения»

Памятник был установлен в конце декабря представителями общественной организации в годовщину заключения соглашения между Южной Кореей и Японией, которая должна выплатить для возмещения ущерба «женщин для утешения» 1 миллиард иен (около 8,6 миллиона долларов).

«Правительство Японии находит эту ситуацию достойно сожаления в крайней степени», — заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, слова которого приводит агентство Франс Пресс.