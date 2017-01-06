НАБУ завершило расследование в отношении должностных лиц «Укрзализныци»

По словам Холодницкого, следствием установлено, что должностные лица «Укрзализныци» в результате осуществления в 2015 году государственных закупок элементов креплений для железнодорожного пути по предварительному сговору с должностными лицами коммерческих предприятий, обладая информацией о реальной рыночной стоимости предмета закупки, умышленно и вопреки интересам государственного предприятия акцептовали предварительно согласованные, завышенные на сумму более 20 млн грн ценовые предложения одного из этих коммерческих предприятий и, злоупотребляя служебным положением, перечислили соответствующие средства на его расчетные счета.

Он отметил, что НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению должностных лиц ГП «Укрзализныця» и коммерческих предприятий в завладении средствами железной дороги во время проведения тендерных закупок, а также совершении ряда других, связанных с этим преступлений.

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили расследование дела в отношении должностных лиц «Укрзализныци», которые подозреваются среди прочего в завладении более 20 млн грн, сообщил заместитель генпрокурора — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в Facebook.

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Получив эти деньги, должностные лица коммерческого предприятия легализовали их происхождение путем дальнейшего перечисления на счета фиктивных предприятий за якобы полученные услуги, уклонившись при этом от уплаты налогов.

Отмечается, что после реорганизации «Укрзализныци» в акционерное общество в 2016 году те же лица продолжили действовать по этой же схеме, поставив себе цель завладеть государственными средствами на сумму уже более 43 млн грн.

«Соответствующее ценовое предложение было вновь акцептовано тендерным комитетом, но на этот раз на пути злоумышленников стали антимонопольные органы, решением которых результаты закупок были аннулированы по жалобе добросовестного участника», — говорится в сообщении.

«Впрочем, это не исключает ответственности должностных лиц “Укрзализныци” и коммерческих предприятий за совершение законченного покушения на завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением», — отметил Холодницкий.

Собранные детективами доказательства антикоррупционными прокурорами признаны достаточными для составления и направления в суд обвинительного акта.

После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

Как сообщалось ранее, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вместе с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры расследуют более 280 производств.