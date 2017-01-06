Посол США в Казахстане Джордж Крол выступил с заявлением, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официальное сообщение посольства. Ранее издание The New York Times сообщило, что послы США должны будут покинуть свои посты до 20 января.

«Этот приказ затронет только политически назначенных послов, но не кадровых послов-дипломатов. Эта политика является стандартной при смене правительства Соединенных Штатов», — рассказали в посольстве США в Казахстане.

Политически назначенные послы не являются членами кадровой внешней дипломатической службы Соединенных Штатов. Данная категория послов составляет около одной трети всех послов США по всему миру. Остальные две трети послов являются членами кадровой внешней дипломатической службы Соединенных Штатов.

«Посол Джордж Крол, являясь кадровым послом, продолжит работу в качестве посла США в Казахстане как до 20 января, так и после», — подчеркивается в официальном сообщении.

«Соединенные Штаты остаются привержены продвижению мира, стабильности и процветания в регионе и по всему миру. В 2017 году мы будем стремиться углубить наше многолетнее партнерство с Казахстаном и продолжим расширять спектр сфер нашего взаимодействия», — отмечается в распространенном сообщении.