Объявления о регистрации и прописке граждан проверят — МВД РК

По Закону собственники и лица, уполномоченные сдавать жилье в аренду, теперь обязаны регистрировать проживающих там людей. За неисполнение предусмотрена административная ответственность для собственника, арендодателя или арендатора, а также для лиц, проживающих без регистрации.

С января 2017 года в Казахстане вступил в силу закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия экстремизму и терроризму».

Распространяемые объявления о регистрации и прописке граждан обещали проверить, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел республики.

Ситуация с регистрацией казахстанцев сейчас активно обсуждается в социальных сетях и СМИ. Вместе с тем в Интернете стали распространяться объявления, в которых гражданам предлагают пройти регистрацию и получить прописку. В пресс-службе Министерства внутренних дел отметили, что подобного рода объявления будут изучаться.

«Мы такие объявления будем проверять и в случае нарушения законодательства привлекать к ответственности. (…) Данная информация обязательно будет проверяться. В случае нарушения установленных законом правил регистрации и проживания указанные лица могут быть привлечены к ответственности», — сообщили в пресс-службе МВД РК.

Напомним, при временном проживании в другом городе каждый казахстанец обязан пройти регистрацию по временному месту проживания. Штраф за невыполнение нормы нового закона достигает 10 МРП (почти 23 тысячи тенге). Ранее представители Миграционной полиции разъяснили основные положения нового закона. Кроме того, в Министерстве внутренних дел также ответили на все вопросы по поводу временной регистрации по месту жительства.