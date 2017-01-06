Авианосец «Адмирал Кузнецов» покидает зону сирийского конфликта

Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«В соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии», — сказал он. По его словам, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Герасимов напомнил, что с 00:00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается международных террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» (запрещены в РФ).