В Кот-д’Ивуаре боевики-«дембеля» захватили город

По словам местных жителей, в пятницу утром была слышна стрельба близ города. Позднее стало известно, что боевики из бывших военнослужащих захватили оружие в участках полиции и заняли позиции на въездах в Буаке. В связи со сложившейся ситуацией люди начали покидать город.

«Город под контролем бывших солдат. Их много у северного и южного въездах в город. Мы в состоянии боевой готовности и ожидаем инструкций от руководства», — цитирует агентство слова офицера ивуарийской армии, находящегося в Буаке.

В свою очередь офицер из военного штаба в Абиджане сообщил, что военным в Буаке были направлены подкрепления.