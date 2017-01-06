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13:41 (мск), источник: РИА Новости

Дутерте осмотрел российский корабль «Адмирал Трибуц» в порту Манилы

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте осмотрел в пятницу большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который в данный момент находится в порту Манилы, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Филиппинах.

Источник: Reuters

«Сегодня состоялся визит президента Дутерте на борт корабля “Адмирал Трибуц”, он посетил корабль и осмотрел его. Вместе с ним были старший по походу, заместитель командующего Тихоокеанским флотом, контр-адмирал Михайлов, а также посол России на Филиппинах Игорь Ховаев», — сообщили в дипмиссии.

Российские корабли — «Адмирал Трибуц» и танкер «Борис Бутома» прибыли в порт Манилы для пополнения запасов продовольствия, отдыха команды, а также посещения представителей вооруженных сил Филиппин с дружественным визитом. Корабли пробудут в порту до 7 января.

Ранее Дутерте заявлял о том, что открыт для проведения совместных военных учений с Россией с целью укрепления морского сотрудничества.

В зарубежных СМИ появилась информация, что РФ и Филиппины могут провести совместные учения. Кроме того, агентство Рейтер со ссылкой на посла РФ в Маниле Игоря Ховаева сообщало, что Россия готова поставлять на Филиппины современное оружие, включая самолеты и подводные лодки.

Комментарии
4
эльшат мехтиев
Никакого влияния мы там иметь не сможем по миллиону причин. И главная-это не наша поляна. И поляна занятая. 2 и 3 или даже все 30 наших боеспособных кораблей это как детский бумажный кораблик в весеннем половодье, только если ЧП на бортах отработать и команды пораздавать: Палундра! Человек за бортом! Нам бы уткнуться в свою страну, да разве это кому из них надо. Любит наш народ всякое г....о!
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Vladimir
Абешка как всегда жжёт..)) АБ, у вас очень хорошо получается: выдавать мысли, ваших дружков либерастиков, за свои..)) АБешка, а четвертый шаг какой будет знаете? Это закрыть вам рот, чтобы вы не писали всякую чушь..))
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эльшат мехтиев
Нефть наверное ищут!)))
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