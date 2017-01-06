Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Минобороны сообщило об инциденте на борту Ту-154 перед падением
Как отмечали Новый год в СССР
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В теракте в Стамбуле погибли известный миллиардер и его друг
Мужчина убил на Новый год экс-супругу и ее гостей
"Ехидная шутка": Россия ответила на санкции Обамы - СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц": Рада о взятие Донбасса
Дочка Стриженовой проводит каникулы с бойфрендом
СМИ: Адель тайно вышла замуж
СМИ раскрыли причины нахождения российского "Тайфун-К" в Сирии
Как в США поблагодарили Обаму за борьбу с РФ - СМИ
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
13События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
14:56 (мск), источник: Informburo.kz

Главе Комитета ветконтроля Хасенову продлили арест

Арест подозреваемому экс-чиновнику продлили до 4 февраля.

Бывшему председателю Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана Сакташу Хасенову, задержанному с поличным за дачу взятки, продлили срок ареста.

«Арест продлен до трёх месяцев — до 4 февраля», — сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Сакташ Хасенов был задержан за взятку 4 ноября. По данным антикоррупционной службы, он ежемесячно получал плату за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции в Казахстан. Общая сумма взяток, полученных Хасеновым и его напарницей, бывшей сотрудницей министерства Еленой Решетько, по данным Нацбюро, составила 37 млн тенге.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Air Astana купит билеты на ЭКСПО-2017 всем пассажирам, прибывающим из-за границы
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Авианосец «Адмирал Кузнецов» покидает зону сирийского конфликта
США ответили на возможное лишение доступа на базу Инджирлик
Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ
Президент Филиппин осмотрел российский корабль в порту Манилы
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Япония отзывает своего посла в Южной Корее
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Кухня в стиле кантри с коллекцией медной утвари
Рынок недвижимости РФ ждут законодательные изменения
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
Как за 6 шагов сделать свой дом праздничным
10 вещей, от которых нужно избавиться прямо сейчас
Как оформить детскую «на вырост»: 5 советов
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь