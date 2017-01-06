Главе Комитета ветконтроля Хасенову продлили арест

Бывшему председателю Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Казахстана Сакташу Хасенову, задержанному с поличным за дачу взятки, продлили срок ареста.

«Арест продлен до трёх месяцев — до 4 февраля», — сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Сакташ Хасенов был задержан за взятку 4 ноября. По данным антикоррупционной службы, он ежемесячно получал плату за выдачу разрешений на ввоз мясной продукции в Казахстан. Общая сумма взяток, полученных Хасеновым и его напарницей, бывшей сотрудницей министерства Еленой Решетько, по данным Нацбюро, составила 37 млн тенге.