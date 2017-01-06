Экс-главу КНБ РК Нартая Дутбаева арестовали на два месяца, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

«Постановлением районного суда № 2 Есильского района Астаны от 28.12.2016 года в отношении Дутбаева Нартая Нуртаевича, Хасен Нурлана Болатулы, Нуртаева Ерлана Суюмбаевича санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, сроком на два месяца», — говорится в ответе суда Астаны на запрос редакции.

О задержании экс-главы КНБ РК Нартая Дутбаева стало известно 28 декабря 2016 года. Тогда в Комитете национальной безопасности заявили о начатом досудебном расследовании в отношении бывшего руководителя ведомства.