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15:16 (мск), источник: "Российская газета"

Медведев наделил два города в Башкирии особым статусом

Два города Башкирии — Белебей и Кумертау — получили статус территорий опережающего социально-экономического развития. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В документе отмечается, что придание моногородам особого статуса должно подтолкнуть к росту их развитие «путем диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации».

На статусных территориях будет действовать особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности. В совокупности это предполагает льготы по налогам, арендным платежам и страховым взносам для всех резидентов, не связанных с градообразующими предприятиями. Льготы будут действовать десять лет с возможностью продления еще на пять. При этом резиденты должны вложить в инвестиционные проекты не менее пяти миллионов рублей.

Всего в Башкирии шесть моногородов, но дальше всех продвинулись в получении статуса ТОР именно Белебей и Кумертау. В последнем уже запущен инвестиционный проект — строительство маслоэкстракционного комплекса. Сейчас идет сбор заявок от других резидентов.

Оба города подписали соглашение с Фондом развития моногородов, который должен помочь с привлечением инвестиций на 14 миллиардов рублей.

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