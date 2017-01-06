Журналист The Times опубликовал разговор с «Россией 24» о «пропагандистской операции»

В аудиозаписи Такер общается с девушкой, которая подтверждает ему, что работает на телеканале «Россия 24». Такер спрашивает девушку о том, в чем состоит история, о которой им стало известно.

«Государственный телеканал из России предложил мне принять участие в пропагандистской операции. Я записал разговор с ними», — написал он. Сама аудиозапись опубликована на сервисе SoundCloud.

После общения на русском с мужчиной по имени Сергей она отвечает британскому журналисту, что им известно о наличии у украинских журналистов аудиозаписей разговоров президента Украины Петра Порошенко общей продолжительностью около 17 часов.

«Если вы заинтересованы, мы можем обсудить даты для встреч по этому вопросу», — добавила она. По ее словам, украинские журналисты готовы передать эти записи и Такеру, и «России 24».

Тем не менее, девушка предложила журналисту британского издания приехать вместе с ними на встречу в Москве или другом городе, чтобы потом сделать видео, как будто это он отдает эти аудиозаписи российскому телеканалу.

«Если вы согласитесь, то мы готовы обсудить с вами все интересующие вас детали в Лондоне», — добавила она. Такер предложил отправить ему сообщение о месте и времени предлагаемой встречи, чтобы ответить, сможет ли он прийти.

Сотрудница «России 24» подчеркнула, что они готовы оплатить Такеру перелет до города, где пройдет встреча. После этого Такер ответил, что телеканал «Россия 24» является «создателями пропаганды» и ему предлагается принять участие в «пропагандистской операции».