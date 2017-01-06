Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Польша отправила России ноту, связанную с заявлением Путина
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Жукова и Абрамович отдыхают с друзьями на яхте (фото)
Первая «первая леди». За что советский народ не любил Горбачеву5 января 1932 года родилась Раиса Горбачева, супруга последнего лидера СССР.
Любимые праздничные блюда: готовим вместе с ребенком
Бородина, Собчак и другие звезды показали, как нарядили елки
В Москве заработал самый длинный в мире эскалатор
Как цвет влияет на атмосферу в доме
"Ехидная шутка": Россия ответила на санкции Обамы - СМИ
"ДНР и ЛНР остался месяц": Рада о взятие Донбасса
Принц Гарри познакомился с отцом своей девушки
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
Как и зачем я отказалась от сахара: личный опыт
Война бактерий с вирусами, ДНК и лекарство будущего
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
14События недели в фотографиях
9Стрельба в стамбульском клубе
15:53 (мск), источник: УНИАН

СБУ вызывает на допрос бывшего «народного губернатора Донбасса» Губарева

СБУ вызывает на допрос бывшего «народного губернатора Донбасса» Павла Губарева.

Источник: УНИАН

Соответствующая повестка о вызове на допрос обнародована в сегодняшнем номере газеты «Урядовий кур"єр».

В повестке говорится: «Подозреваемый Губарев Павел Юрьевич, 10.03.1983 г.р., вызывается в 10.00 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ Романченко А. О. в кабинет 311 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, д. 33».

Цель вызова: «Проведение следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 22014000000000181 от 03.06.2014 по ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Китай разрешил иностранным компаниям открывать частные инвестфонды в стране
Покидающий свой пост глава Пентагона пожаловался на Путина
Авианосец «Адмирал Кузнецов» покидает зону сирийского конфликта
В Актобе осудили планировавших теракты в России экстремистов
Сборная США по хоккею стала победителем МЧМ
Президент Филиппин осмотрел российский корабль в порту Манилы
Индийский актер Ом Пури скончался от сердечного приступа
Папа римский поздравил православный мир с наступающим Рождеством
Спорт
«Молодежка» РФ в седьмой раз подряд попала «в призы» МЧМ Все свои молодежные чемпионаты мира Брагин завершал в финалах. Увы, но в этом году россияне до решающего матча не добрались, уступив сборной США
Авто
Лучшее за 2016: 28 панфиловцев 75 лет спустя Почему на братской могиле не 28 фамилий? Зачем одну стерли с памятника? Как горстка бойцов без тяжелого вооружения сдержала полсотни танков? Насчет самого легендарного подвига Великой Отечественной и спустя 75 лет возникают вопросы. А есть ли ответы?
Hi-Tech
Видео дня: робот-яйцо Panasonic Как работает робот-компаньон, напоминающий яйцо? Видео дня
Кино
Запоминайте эти имена: звезды, о которых будут говорить в 2017-м Герои этой подборки — актеры и актрисы, которые исполняют ведущие роли в главных премьерах и, как ожидается, хитах года. Рекомендуем запомнить и полюбить их, пока это еще не стало мейнстримом
Недвижимость
Плюсы и минусы домов комфорткласса
6 причин отказаться от открытой планировки
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
Ростехнадзор предложил отказаться от газа в жилых домах
Леди
9 музеев мира, которые можно посетить, не выходя из дома Искусство – источник вдохновения. Собрали лучшие мировые музеи, экскурсии по которым можно совершить онлайн.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Все о ремонте
5 популярных способов зонирования интерьера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Как без усилий подготовить дом к Новому году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь