СБУ вызывает на допрос бывшего «народного губернатора Донбасса» Губарева
СБУ вызывает на допрос бывшего «народного губернатора Донбасса» Павла Губарева.
СБУ вызывает на допрос бывшего «народного губернатора Донбасса» Павла Губарева.
Соответствующая повестка о вызове на допрос обнародована в сегодняшнем номере газеты «Урядовий кур"єр».
В повестке говорится: «Подозреваемый Губарев Павел Юрьевич,
Цель вызова: «Проведение следственных и процессуальных действий в уголовном производстве № 22014000000000181 от