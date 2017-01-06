СБУ вызывает на допрос бывшего «народного губернатора Донбасса» Губарева

Соответствующая повестка о вызове на допрос обнародована в сегодняшнем номере газеты «Урядовий кур"єр».

В повестке говорится: «Подозреваемый Губарев Павел Юрьевич, 10.03.1983 г. р., вызывается в 10.00 11, 12 и 13 января 2017 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБУ Романченко А. О. в кабинет 311 по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, д. 33».