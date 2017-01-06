Покидающий свой пост глава Пентагона пожаловался на Путина

Он отдельно раскритиковал Москву за ее операцию в Сирии.

«Из-за этого нам так трудно навести мосты с российскими лидерами», — жалуется глава Пентагона, чьи полномочия подойдут к концу после инаугурации Дональда Трампа.

По словам политика, Путин определяет успешность своей политики по «степени дискомфорта», якобы создаваемого им «во всем остальном мире».

В Сирии, по словам Картера, Россия не сделала ничего для борьбы с «Исламским государством» (группировка запрещена на территории России — ред.). «Они сражаются против умеренной оппозиции вместе с сирийским правительством», — заявляет он.

Картер также отметил, что призвал новый конгресс и новую президентскую администрацию продолжать финансировать программы, направленные на помощь европейским союзникам США для защиты от «российского вмешательства».

«Мы должны будем продемонстрировать в Европе такие лидерские качества, которые удержат НАТО вместе, потому что разделить альянс и отколоть от него отдельных членов — одна из целей России», — утверждает он.

WSJ указывает, что оценка поведения России в Сирии и за ее пределами, которую дает Картер, резко контрастирует с позицией избранного президента.

Глава Пентагона — один из многих американских политиков, обвинявших Россию в «бряцании оружием» и утверждавших, что она якобы представляет угрозу для своих соседей из военного альянса. Между тем, Владимир Путин в интервью итальянской газете Il Corriere della Sera отмечал: представить, что Россия нападет на страны НАТО, может только нездоровый человек.

Представители США также неоднократно заявляли о том, что российские ВКС в Сирии наносят удары не по ИГ, а по мирным жителям и умеренной оппозиции. Но ни Картер, ни кто-либо еще доказательств этого не предоставили.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее отмечал готовность России «расследовать подобные сообщения», однако никаких фактов ей так и не предъявили.