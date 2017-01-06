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16:21 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Трамп: Мексика заплатит за стену на границе позже

Избранный президент США Дональд Трамп вновь вернулся к вопросу о строительстве стены на границе Америки с Мексикой, утверждая, что деньги за строительство отдаст Мехико.

Источник: AP 2016

«Нечестные СМИ не сообщают, что все деньги, потраченные на Великую Стену (ради скорости строительства), будут возвращены Мексикой позднее!» — написал республиканец в своем «Твиттере».

Как именно Трамп собирается принудить Мехико платить, он не уточнил. Мексиканские власти в прошлом не раз заявляли, что не намерены платить за стену.

В конце прошлого лета президент Мексики Энрике Пенья Ньето отмечал, что количество нелегальных иммигрантов из Мексики в США значительно сократилось с тех пор, как достигло своего пика 10 лет назад.

Более того, по оценкам социологов, за последние несколько лет из Соединенных Штатов выехало больше мексиканских граждан, чем приехало.

Идея строительства стены для «сдерживания нелегальной миграции» преследует Трампа больше года. Он многократно рассуждал о ней в ходе предвыборной кампании, не раз меняя оценку стоимости этой постройки.

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов.

Сразу после президентских выборов республиканец решил, что часть стены можно исполнить в виде забора.

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