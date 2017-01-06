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16:49 (мск), источник: Kapital.kz

Глава ЕНПФ задержан

Председатель правления Единого накопительного пенсионного фонда (Руслан Ерденаев — Ред.) и один из его заместителей водворены в изолятор временного содержания.

Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz сообщил директор управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Александр Терентьев.

В ЕНПФ отказались комментировать ситуацию.

Напомним, 6 января, в Нацбанке сообщили, что проверки в ЕНПФ, которые впоследствии стали основанием для возбуждения уголовного дела, начались по заявлению Нацбанка в правоохранительные органы. Заявление было подано 25 ноября 2016 года.

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Отметим, в конце декабря появилась информация, что в ЕНПФ проходят проверки. В Нацбанке сообщили, что сделку ЕНПФ по приобретению облигаций ТОО «Бузгул Аурум» проверяет следственное управление департамента Комитета национальной безопасности (ДКНБ) города Алматы. И, как выяснилось, бумаги были приобретены не за счет пенсионных накоплений, а за счет собственных средств фонда. То есть, по сути, ЕНПФ распорядился средствами, полученными за счет комиссионного вознаграждения от пенсионных активов.

«Эта сделка прошла 6 октября на организованном рынке в торговой системе KASE. Были проведены специализированные торги первичного размещения облигаций. Покупатель — ЕНПФ. Сумма сделки — 5 млрд тенге», — заметил ранее директор департамента по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Нацбанка Казахстана Александр Терентьев.

Он пояснил, что Нацбанк принимает максимальное содействие в проведении следствия. «Наши специалисты уже направлены (в ДКНБ. — Ред.). За остальными комментариями просим обращаться в КНБ, мы не уполномочены давать комментарии. К тому же есть понятие “тайна следствия”. Повторюсь, не знаю, по какой статье было возбуждено дело. Нацбанк не контролирует сделки с собственными средствами ЕНПФ, у нас нет такого мандата», — сообщил Александр Терентьев.

Интересно было бы знать, кто, если не Нацбанк, контролирует вложения собственных средств ЕНПФ? «Контроль осуществляют акционеры в рамках своих полномочий. Также ежегодно проводится аудит большой четверкой (PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst&Young, KPMG. — Ред.). Все (аудированные. — Ред.) отчеты публичны», — сообщила заместитель директора департамента рынка ценных бумаг Нацбанка Елена Никифорова.

Как сообщал финрегулятор, облигации были размещены с купоном 19% годовых, пока срок выплаты купона не наступил. Александр Терентьев обратил внимание, что ТОО «Бузгул Аурум» не потерпело дефолта. В Нацбанке пояснили, что 5 млрд тенге — это 4,8% собственного капитала ЕНПФ. «Сделка на 5 млрд тенге некрупная», — заметили в Нацбанке.

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