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16:40 (мск), источник: РИА Новости

Американская танковая бригада прибудет в Польшу 12 января

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американская танковая бригада прибудет в Польшу 12 января, заявил польский министр обороны Антони Мачеревич.

Источник: US Army

Ранее агентство PAP сообщало, что в пятницу в порт в немецком Бременхавене начнут прибывать военные и оборудование Американской танковой бригады, которая будет дислоцирована в том числе в Польше. В страну американские военные, по данным агентства, должны прибыть на следующей неделе.

«Команды, которые подготавливают присутствие тяжёлой Американской бригады, находятся в Польше с декабря: они объезжают и подготавливают конкретные места дислокации, а тяжелая бригада — я не знаю, могу ли я это сказать, но рискну — будет 12 января», — заявил Мачеревич в эфире Польского телевидения.

Глава польского минобороны рассказал, что, в общей сложности, не только в рамках танковой бригады, в страну прибудут семь тысяч американских военных.

Мачеревич при этом заявил, что в случае агрессии в отношении Польши Американская бригада «совместно с польской армией — не та сила, которая гарантирует нам победу», добавив, что в случае такого развития событий будет необходимо привлечение иных европейских стран и США.

Оборудование Американской бригады из немецкого порта будет доставлено в Польшу — в район Жагани (Люблинское воеводство) и Дравска Поморского (Западно-Поморское воеводство) — по железной дороге. В феврале начнётся постоянная дислокация войск в регионе для участия в учениях с европейскими союзниками. В состав бригадной боевой группы входят порядка 3,5 тысячи военных, 87 танков, 18 самоходных гаубиц Paladin, более 400 автомобилей Humwee, а также 144 БМП Bradley.

Комментарии
27
Владимир Пацак
Назвать её сразу "мёртвая голова"
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Ольга Лысенко
Ну -это уже ДИАГНОЗ!
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эльшат мехтиев
От твас весталка лично постоянно идут угрозы в адрес всех. Доказуемо. Помалкивайте. Геополитика не для твас. На сайт кошек и медицины перейдите твы.
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