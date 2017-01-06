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17:18 (мск), источник: Publika.md

Павел Филип поздравил с назначением нового премьер-министра Румынии

Премьер-министр Молдовы Павел Филип, переговорил по телефону с новым премьером Румынии, Сорином Гриндяну.

Источник: Publika.md

В ходе разговора, Павел Филип поздравил своего коллегу с назначением на должность главы правительства Бухареста и пожелал ему успехов в работе.

Также политики обменялись мнением об эволюции молдо-румынских отношений и выразили уверенность, что в будущем политический диалог, равно как и экономическое и культурное сотрудничество между, странами усилится.

Премьер-министр Молдовы выразил признательность Румынии за постоянную поддержку нашей страны на пути европейской интеграции.

Павел Филип особенно отметил поддержку Румынии в установлении европейских норм и ценностей, а также реализации культурных, образовательных и социальных программ.

Он выразил уверенность, что двусторонние отношения между нашими странами будут развиваться, а также сообщил, что будет тесно сотрудничать с правительством Бухареста, чтобы завершить общие проекты. Политик отметил, что речь идёт, как и об уже существующих так и о новых, которые помогут поднять уровень жизни в нашей стране и приблизят вступление Молдовы в Европейскую семью.

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